Цены на промпродукцию в Украине с начала года выросли на 10,6%
10:20, 07 октября 2009Промышленность
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В сентябре к августу на 3,6%
В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в сентябре, по сравнению с августом т.г., составил 3,6%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 10,6%.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
По данным Госкомстата, цены промпроизводителей в сентябре т.г. против сентября 2008 года выросли на 1,6%.
Справка УНИАН. Снижение индекса цен производителей промышленной продукции в сентябре 2008 года против августа составило 1,8%, в сентябре 2008 года к декабрю 2007 года – рост 34%.
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