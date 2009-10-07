Цены на промпродукцию в Украине с начала года выросли на 10,6%

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в сентябре, по сравнению с августом т.г., составил 3,6%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 10,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, цены промпроизводителей в сентябре т.г. против сентября 2008 года выросли на 1,6%.

Справка УНИАН. Снижение индекса цен производителей промышленной продукции в сентябре 2008 года против августа составило 1,8%, в сентябре 2008 года к декабрю 2007 года – рост 34%.