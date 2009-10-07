Промпроизводство в Великобритании сократилось на 2,5%

Промышленное производство в Великобритании в августе 2009 года сократилось на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

В последнее время Великобритания не играет заметную роль в мировой экономике. Поэтому и падение ее промышленного производства было воспринято мировым сообщество в целом нейтрально. Но сам факт падения свидетельствует, что кризис в стране продолжается.