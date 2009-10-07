В странах СНГ ВВП упало на 9%. «Лидер» - Украина

По итогам января-августа 2009 года, в целом, во всех странах-участницах СНГ ВВП упало на 9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Самое большое падение ВВП зафиксировано в Украине -20,3%, самый большой рост ВВП - в Узбекистане +8,2%.

Страны СНГ и раньше отличались разным экономическим потенциалом и моделью ведения бизнеса. Но при всем разнообразии, они все же остаются развивающимися странами, где кризис в самом разгаре.