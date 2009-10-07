«Ривнеазот» будет получать газ по льготной цене

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики включила ОАО «Ривнеазот» в список предприятий, для которых снижен размер предельной цены на природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

Он уточнил, что соответствующим постановлением комиссии определено, что «Ривнеазот» будет приобретать газ по льготной цене с 1 октября.

Таким образом, НКРЭ выполнило рекомендации Кабинета министров Украины, которым регулятору рекомендовалось включить предприятие в перечень льготников.

Как сообщал УНИАН, 14 августа НКРЭ приняла решение о снижении уровня предельной цены на газ для предприятий химической промышленности, использующих газ в качестве сырья, на 16,6% - до 1584,4 грн. за тысячу кубометров.

Уровень предельной цены для предприятий химпрома понижен в связи с рекомендациями правительства и с учетом существенного ухудшения финансового положения отечественных предприятий химической отрасли.

Предполагалось, что по такой цене газ будут получать пять предприятий – производителей азотных минеральных удобрений: ОАО «Днепроазот», ОАО «Концерн Стирол», ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Азот» и ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот».

В сентябре трудовой коллектив ОАО "Ривнеазот" обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой посодействовать снижению предельной цены на природный газ для предприятия до 1584,4 грн. за тысячу кубометров, как это было сделано для других химических предприятий страны.

Справка УНИАН. ОАО «Ривнеазот» является одним из основных производителей аммиачной селитры в Украине.