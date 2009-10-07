Тимошенко: экономика Украины излишне монополизирована

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что экономика Украины излишне монополизирована.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на заседании правительства.

«Если замкнуться в среде наших кланов, которые и так все поделили, мы страну не вытянем. Поверьте мне, над этим нужно много работать, чтобы демонополизировать все сферы жизни Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, более активное привлечение инвестиций позволит демонополизировать все сферы экономики. «Как не кинешься купить бензин – монополия, сахар – монополия, мясо курятины – монополия, цемент – монополия. Как так государство может жить? Это просто страшные вещи. Именно поэтому привлечение свежего воздуха в качестве мировых инвестиций – это для нас является многофункциональным вопросом», - сказала премьер-министр.