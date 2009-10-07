Прогнозы прибыли украинского бизнеса не слишком оптимистичны

По результатам четвертого исследования «Влияние экономического кризиса на украинские компании», проведенного компанией Ernst & Young совместно с Европейской Бизнес Ассоциацией (Еuropean Business Association — EBA), в сентябре 51% респондентов – руководители предприятий ожидают, что их прибыль в 2009 году будет ниже, чем в предкризисном 2008 году, тогда как еще июне этот показатель составлял 34%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции управляющий партнер Ernst & Young Алексей КРЕДИСОВ.

По его информации, 27% респондентов прогнозируют, что их прибыль в этом году уменьшится незначительно, и только 8% компаний указали, что рассчитывают получить такую же прибыль, как и в прошлом году. При этом обе категории статистически намного меньше, чем по результатам предыдущего исследования, когда 39% указали на умеренное снижение и 16% рассчитывали на получение аналогичных результатов. Также несколько больше респондентов (14%) ожидают увеличения прибыли по сравнению с 2008 годом.

По словам А.КРЕДИСОВА, результаты второго квартала 2009 года впервые с начала исследования в третьем квартале 2008 года зафиксировали рост объемов продаж. Более 50% респондентов заявили о росте продаж в среднем на 1-10% по сравнению с предыдущим кварталом.

Решение о снижении объемов производства или предоставления услуг до сих пор преобладает в нынешних экономических условиях, о чем заявили 35% респондентов. Однако доля компаний, прибегших к такому решению, сокращается. В то же время о росте производственных мощностей по сравнению с предыдущим кварталом на 5-10% заявили 27% компаний, которые хоть и незначительно, но смогли увеличить объемы производства.

«Данная тенденция может свидетельствовать о первых признаках постепенного восстановления компаний, которые либо привыкают к ведению бизнеса в новых экономических условиях, либо достигают в своем бизнесе более-менее стабильных улучшений. Однако небольшой рост продаж, отмеченный по результатам исследования, произошел на фоне значительного падения украинской экономики, которое мы наблюдали в четвертом квартале 2008 года. В данный момент сложно делать какие-либо прогнозы, но если в ближайшем будущем не произойдет крупных экономических потрясений, тенденция роста продаж, вероятно, продолжится», – считает А.КРЕДИСОВ.

Пять основных проблем, с которыми компании столкнулись с начала кризиса, остаются прежними: девальвация гривни, снижение продаж, задержка платежей со стороны партнеров/клиентов, снижение (временами значительное) спроса на товары/услуги и необходимость снижения операционных затрат. Однако приоритетность проблем изменилась. В сентябре этого года 82% респондентов отметили девальвацию гривни как наиболее серьезную проблему; за ней следует снижение продаж. Важность сокращения размеров компании и увольнения персонала уменьшилась на треть со времени предыдущего исследования и является самым низким показателем с начала исследования.

В свою очередь, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна ДЕРЕВЯНКО отметила, что компании продолжают реагировать на экономический кризис путем снижения затрат. Так, все респонденты отметили, что планируют принять или уже приняли меры по снижению затрат.

При этом большинство компаний подтвердили, что выбрали традиционные способы снижения затрат – снижение административных расходов (77%), снижение расходов на маркетинг и сбыт (63%), получение лучших условий от арендодателей/собственников недвижимости (62%), сокращение персонала (54%) и получение лучших условий в расчетах с поставщиками (51%). Доля респондентов, принимающих подобные меры, осталась практически неизменной со времени последнего исследования.

В целом большинство респондентов дают положительные оценки экономического будущего Украины, однако прогнозы в отношении восстановления экономики сместились с 2009 года на 2010 год. В данном исследовании значительное количество респондентов (80%) считают, что спад экономики Украины прекратится в 2010 году, в то время как в первом квартале текущего года такой ответ дали 62% респондентов.