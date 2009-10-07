Торговля между Украиной и Польшей сократилась вдвое

Товарооборот между Украиной и Польшей в январе-июле текущего года сократился от 43% (по расчетам украинской стороны) до почти 50% (по расчетам польской стороны).

Так, согласно данным Государственного комитета статистики Украины, товарооборот на польско-украинской границе за 7 месяцев т.г. составил 1,7 млрд. долл., а по данным Главного статистического управления Польши – 2,4 млрд. долларов.

Согласно украинским данным, за первые семь месяцев года Украина экспортировала в Польшу товаров на 560 млн. долл., а импортировала на 1,15 млрд. долл. (отрицательное сальдо для Украины - почти 590 млн. долл.). Украинский экспорт упал на 42%, а импорт - почти на 44%.

В то же время по данным польской статистики, отрицательное сальдо для Украины в январе-июле т.г. составило 1,4 млрд. долларов.

Как объяснили агентству УНИАН в торгово-экономической миссии посольства Украины в Польше, сокращение товарооборота между странами обусловлено мировым финансовым кризисом, повлекшим падение спроса на металлургическую и химическую продукцию, плохой ценовой конъюнктурой на мировых рынках и нестабильностью курсов украинской и польской национальных валют.

В миссии добавили, что в первом полугодии, по данным украинской статистики, Польша заняла шестое место среди торговых партнеров Украины после России, Германии, Казахстана, Китая и Турции.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году, согласно статистическим данным украинской стороны, украинско-польский товарооборот вырос на 45% - до 6,6 млрд. долл. США, что вывело Польшу на первое место среди торговых партнеров Украины в государствах Восточной Европы и на третье - в мире.

По данным статистики, в прошлом году украинские предприятия экспортировали в Польшу товаров на сумму около 2,3 млрд. долл., в то время как польский экспорт в Украину вырос почти до 4,3 млрд. долл.