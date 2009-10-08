В США ведется антимонопольное расследование по IBM

Министерство юстиции США ведет антимонопольное расследование по поводу злоупотреблений компанией International Business Machines, IBM, своим господствующим положением на рынке. Об этом сообщил глава Ассоциации производителей компьютеров и коммуникационного оборудования, CCIA, Эд Блэк (Ed Black), сообщает k2kapital..

CCIA призвала министерство юстиции США начать это расследование, обвинив IBM в отзыве лицензий на свои операционные системы у тех клиентов, которые используют оборудование не от IBM. Таким образом, компания отвечает на нелояльность своих клиентов и попросту "душит" конкуренцию.

Члены CCIA также обвинили IBM в том, что компания отказывается лицензировать базовую операционную систему пользователям "Hercules", которые устанавливают ее на другое оборудование. Программное обеспечение Hercules является свободно распространяемым и позволяет операционным системам IBM работать на компьютерах производства Intel и Advanced Micro Devices.

Это расследование не единственное в своем роде. Минюст США уже выразил готовность бороться против монопольного положения отдельных корпораций на рынке. Так, руководитель антимонопольного департамента министерства Кристина Варни (Christine Varney) еще в мае этого года заявила о более агрессивном подходе к компаниям, использующим свое доминирующее положение для подавления конкуренции.

Что касается других антимонопольных расследований, то минюст США также изучает ситуацию на телекоммуникационном рынке США, где небольшие компании жалуются на действия таких гигантов как AT&T и Verizon Communications, использующих свою большую долю на рынке для вытеснения мелких конкурентов. Мелкие фирмы также протестуют против эксклюзивных сделок, заключаемых ими с компаниями-производителями телефонов.