В России откажутся от ламп накаливания

Власти обещают, что оборот ламп накаливания в России будет полностью запрещен к 2014 году, а для стимулирования перехода к энергосберегающим лампам россиянам будут предоставляться потребительские кредиты, сообщает k2kapital..

Сокращение оборота будет проходить в несколько этапов. С 1 января 2011 года законом об энергоэффективности российской экономики (готовится ко второму чтению в Государственной Думе) предусматривается запрещение производства ламп мощностью более 100 ватт. А «с 1 января 2013 года мы предлагаем запретить оборот ламп накаливания мощностью более 75 ватт, а с 1 января 2014 года - всех ламп накаливания», - пообещала сегодня министр экономического развития Эльвира Набиуллина.

По словам Набиуллиной переход на энергосберегающие лампы на основе светодиодов будет стоить России 100 млрд. рублей. Сейчас обычная лампочка мощностью 75 ватт стоит 7 рублей, люминесцентная (лампа дневного света) - от 80 до 350 рублей, а светодиодный прибор - от 300 до 1000 рублей. Но власти обещают, что стоимость последних в ближайшие годы снизится в 2-3 раза.

А пока для перехода к энергосберегающим лампам россиянам будут предоставляться потребительские кредиты. «Если мы сможем с банками договориться, а я думаю, сможем с банками договориться об этом, или с теми компаниями, которые эти лампочки будут производить, тогда система будет работать эффективно и гражданам действительно будет намного легче покупать эти лампочки», - заявил помощник президента России Аркадий Дворкович.

Таким образом, российские власти намерены обойти в этом процессе даже ЕС, где обычные лампочки будут запрещены в 2016 году.