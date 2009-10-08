ВВП в еврозоне снизился на 0,2%

По уточненным данным, во втором квартале 2009 года в еврозоне ВВП снизился на 0,2%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – на 0,3%, по сравнению с первым кварталом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению со вторым кварталом 2008 года, ВВП во втором квартале 2009 года снизился на 4,8% в еврозоне и на 4,9% в ЕС-27.

Во втором квартале среди стран, данные которых доступны, наибольший рост ВВП, по сравнению с первым кварталом 2009 года, зарегистрирован в Словакии (2,2%), Словении (0,7%) и Польше (0,5%).

Как сообщал УНИАН, по уточненным данным, в первом квартале 2009 года ВВП в еврозоне уменьшился на 2,5%, в ЕС-27 - на 2,4%, по сравнению с четвертым кварталом 2008 года.

В 2008 ВВП вырос на 0,8% в еврозоне и на 0,9% в ЕС-27, по сравнению с 2007 годом, когда рост ВВП составлял 2,6% в еврозоне и 2,9% - в ЕС-27.

В 2009 году к зоне евро входят 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Словакия, Кипр и Мальта.