Fitch присвоило Азовстали рейтинг B

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне «B» и краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте на уровне «B».

Об этом говорится в сообщении Fitch Ratings, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, прогноз по долгосрочному РДЭ в иностранной валюте – негативный, по долгосрочному РДЭ в национальной валюте – стабильный.

Также Fitch присвоило компании национальный долгосрочный рейтинг «A+(ukr)», прогноз – стабильный. Одновременно агентство присвоило финальный приоритетный необеспеченный рейтинг «B» и рейтинг возвратности активов «RR4» облигациям эмитента Azovstal Capital B.V., представляющим собой участие в кредите объемом 175 млн. долл. с погашением в 2011 году.

Справка УНИАН. ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» – это современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн. тонн чугуна, более 6,4 млн. тонн стали, в том числе конвертерной – 4,4 млн. тонн, более 4,4 млн. тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров – 170 тыс. тонн в год.

По итогам января-сентября 2009 года «Азовсталь» произвела 2 млн. 974 тыс. тонн стали, что на 30,3%, или 1 млн. 295 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период 2008 года.