Ющенко сомневается в эффективности СНГ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что организация Содружества Независимых Государств требует серьезного реформирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал во время подхода к украинской прессе в Кишиневе.

Он отметил, что формат саммита СНГ является полезной площадкой для двусторонних и многосторонних контактов. В то же время, эффективность СНГ как организации вызывает у В.ЮЩЕНКО серьезное сомнение. Он отметил, что сегодня только 4% решений СНГ имплементируют в странах-участницах.

В.ЮЩЕНКО рассказал, что сегодня, во время встречи руководителей делегаций в узком кругу, была очень серьезная и жесткая полемика по этому поводу. «Я даже не помню такого накала», - сказал Президент Украины.

Он констатировал, что сегодня руководителям государств не было предложено для принятия ни одного содержательного предложения о совместных действиях по преодолению последствий мирового финансового кризиса. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что пришло время от деклараций переходить к реальным делам, создавать режим свободной торговли, реформировать таможенные отношения между странами, а не пытаться предлагать друг другу кредиты.

Также, по словам В.ЮЩЕНКО, острая дискуссия состоялась и относительно вопроса сохранения территориальной целостности государств в связи с аннулированием ряда соглашений, связанных с выходом Грузии из СНГ.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что украинская сторона обратилась к руководителям других государств сохранить те соглашения и положения, которые касаются подтверждения территориальной целостности стран. При этом он отметил, что сегодня кое-кто из членов СНГ позволяет себе политику шантажа, политику непризнания территориальной целостности стран, что является недопустимыми.

Президент Украины отметил, что главы государств – участников СНГ говорили о целесообразности детально обсудить этот вопрос на следующем саммите СНГ.