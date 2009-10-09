Эксперт: государство откладывает решение проблем в экономике

Ситуация в украинской экономике усугубляется из-за того, что по объективным и субъективным причинам профильные государственные институции продолжают откладывать решение накопившихся проблем системного характера либо до окончания проведения очередных президентских выборов, либо вообще на послекризисный период.

Такое мнение высказал УНИАН генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

Он подчеркнул, что для продолжения сотрудничества с МВФ и получения очередного валютного транша в ноябре месяце, правительству и НБУ придется продолжать проведение реформ, предусмотренных программой сотрудничества с МВФ, что в преддверие президентских выборов в Украине премьер-министр по понятным причинам осуществлять не торопится.

По мнению О.МОРКВЫ, чтобы пессимистические прогнозы, о которых так много говорят экономические эксперты, не оправдались, необходимо как минимум обеспечить производственный сектор экономики кредитными ресурсами, цивилизованным способом стимулировать производственный и потребительский спрос на украинскую продукцию и обязательно добиться в Украине хотя бы среднесрочной макроэкономической стабильности.

В противном случае, прогнозирует О.МОРКВА, отечественная экономика, находящаяся уже несколько кварталов в депрессивном состоянии, в 2010 году сможет показать совсем незначительные позитивные сдвиги, и в ближайшие три-четыре года будет иметь очень слабый потенциал, чтобы выйти на уровень прежних, докризисных темпов своего развития.