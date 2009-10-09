Эксперт: рост ВВП на 3-5% в Украине возможен

Рост ВВП на 3-5% в Украине в 2010 году действительно возможен, но не благодаря каким-то системным антикризисным мероприятиям, а из-за чрезвычайно низкой базы сравнения.

Такое мнение высказал УНИАН генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

Кроме того, добавил он, в случае проведения правительством сдержанной эмиссионной и долговой политики реальный бюджетный дефицит к концу 2010 году окажется на уровне 6-7%, а годовая инфляция вряд ли будет менее 12%.

Как подчеркнул О.МОРКВА, все это будет возможно только в случае, если в Украине сохранится относительно стабильная как макроэкономическая, так и политическая обстановка, в том числе если НБУ сохранит свою независимость, платежный баланс будет позитивным, а прямые иностранные инвестиции будут иметь тенденцию к росту.

Если же для правительства в бюджетном процессе приоритетным останется популистский подход, то национальную экономику в следующем году также ожидает тяжелое испытание, считает гендиректор «ИНЭКО-ИНВЕСТ». По его мнению, годовой рост ВВП на 3-5% в этом случае будет обеспечен не из-за улучшения ситуации в производстве, строительстве или торговле, а, главным образом, за счет высокой инфляции, которая превысит 15%. При этом реальный бюджетный дефицит составит не менее 10%, прогнозирует О.МОРКВА.