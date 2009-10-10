В Мексике обнаружено месторождение лития

Крупнейшее месторождение лития обнаружено в мексиканских штатах Сакатекас и Сан Луис Потоси (Zacatecas y San Luis Potosi), сообщают местные СМИ.

По данным мексиканских геологов, месторождение занимает площадь в 37,679 тысячи гектаров. Уникальность мексиканского месторождения заключается в высоком содержании лития на тонну пород - 830 граммов, что вдвое превышает показатели других месторождений.

В прошлом году было выпущено 83,5 тысячи тонн лития. Крупнейшими производителями в мире редкого металла являются Чили, Аргентина и Австралия. На их долю приходится 82% мирового производства лития.

Литий стал популярным элементом совсем недавно. Спрос на него значительно возрос в последние десять лет, что в основном обусловлено применением лития в батареях электропитания для ноутбуков, мобильных телефонов и других электронных устройств.

В настоящее время наиболее емкой областью применения обещает стать автомобильная промышленность, где литиевые батареи используют в электромобилях и автомобилях с гибридным двигателем, передает РИА "Новости".