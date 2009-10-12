В Германии объем промпроизводства вырос на 1,7%

По итогам августа 2009 года объем промышленного производства в Германии вырос на 1,7%, по сравнению с предыдущим месяцем. Хотя, по сравнению с августом прошлого года, объем промпроизводства сократился на 16,8%.

Для немецкой и мировой экономики в целом рост промышленного производства является важнейшим индикатором рынка. Хотя до полного восстановления объемов промпроизводства еще надо работать и работать...