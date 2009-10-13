Кинах: для украинских компаний есть новые возможности

Народный депутат, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ заявляет о новых возможностях для украинских компаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСПП, на последней ассамблее Международного конгресса промышленников и предпринимателей (МКПП), завершившейся в Вильнюсе, А.КИНАХ избран председателем Совета конгресса.

Именно это, по словам А.КИНАХА, и обусловливает существенный рост возможностей для представителей украинского бизнеса в сотрудничестве с другими представителями МКПП.

При этом в сообщении отмечается, что кроме стран СНГ, в МКПП входят, в частности, Польша, Венгрия, Вьетнам, Индия, Китай и Италия. Всего членами МКПП являются 27 государств.

На ассамблее МКПП к конгрессу присоединились организации промышленников Бразилии, Южно-Африканской Республики и Индонезии. В настоящее время конгресс ставит перед собой задачи координации внешнеэкономической деятельности между «старыми» и новыми членами, общего роста предпринимательской активности, появления новых международных проектов.

«С помощью МКПП появляется шанс продвигать интересы украинских производителей более результативно. Здесь существуют огромные возможности для реализации проектов в машиностроении, транспортной отрасли, сфере экономической безопасности, энергосбережении, агропромышленном комплексе», - отметил А.КИНАХ.