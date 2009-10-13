Промпроизводство в Индии выросло на 10,4%

По итогам августа объем промышленного производства в Индии вырос на 10,4 процента относительно аналогичного месяца предыдущего года. В июле т.г. промышленное производство в стране выросло на 7,2 процента, по сравнению с июлем 2008 года.

Нет большого чуда в росте промышленного производства в Индии. В условиях кризиса спрос на дешевую, менее качественную продукцию растет, что нельзя сказать о дорогой европейской продукции.