За 9 месяцев 2009 года чистая прибыль нидерландской Royal Philips Electronics N.V. (Koninklijke Philips Electronics) сократилась на 85% - до 164 млн. евро против 1,09 млрд евро за аналогичный период годом ранее. По итогам III квартала 2009г. чистая прибыль Philips выросла втрое - до 176 млн. евро против 58 млн. евро в июле-сентябре 2008г.

Рост чистой прибыли крупнейшей в мире компании - новость, которую ждут многие. Выход из рецессии, прежде всего, представляет собой рост доходов компаний, которые и формируют ВВП стран. Для многих аналитиков и инвесторов корпоративные новости Philips вселяют надежду, что худшее позади.