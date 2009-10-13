«Крымский Титан” уменьшил производство диоксида титана на 17%

ЗАО “Крымский Титан” за январь-сентябрь 2009 года уменьшил производство диоксида титана на 17% - до 59,103 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2008 года (71, 216 тыс. т).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, “Крымский Титан” за 9 месяцев использовал мощности для производства диоксида титана на 89,6%, за аналогичный период 2008 года – на 100%. В сентябре 2009 года производственные мощности были задействованы на 100%.

Справка УНИАН. ЗАО «Крымский Титан» - современное высокотехнологичное предприятие, выпускающее диоксид титана, минеральные удобрения, красный железоокисный пигмент, серную кислоту, сернокислый алюминий, железный купорос, жидкое стекло.

ЗАО «Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, которому принадлежит 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства.

В состав ЗАО «Крымский Титан» помимо головного предприятия входят два филиала – «Иршанский горно-обогатительный комбинат» и «Вольногорский горно-металлургический комбинат», специализирующиеся на развитии горного, добывающего, обогатительного и металлургического производств.

Контрольным пакетом в ЗАО «Крымский Титан» владеет государство.

50% - 1 акция ЗАО «Крымский Титан» принадлежат OstChem Germany GmbH (Германия), дочерней компании OstChem Holding AG.

90% акций OstChem Holding AG принадлежит Group DF.