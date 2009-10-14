Fitch уверено в ликвидности аэрокосмической отрасли ЕС

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings уверено в том, что, несмотря на ожидаемое сокращение генерирования денежных средств в предстоящем году ввиду более сложной торговой конъюнктуры в отрасли, ликвидность основных компаний аэрокосмической и оборонной отрасли в Европе останется хорошей в ближайшие 12 месяцев, сообщает k2kapital..

По мнению экспертов, ликвидность будет более чем достаточной, чтобы покрывать относительно низкий объем краткосрочных долговых обязательств. Директор в европейской аналитической группе Fitch по рейтингам промышленных предприятий Том Кружч выразил уверенность в том, что ликвидность в европейской аэрокосмической и оборонной отрасли по сегодняшний день не испытала существенного воздействия серьезного глобального экономического спада и продолжает отражать в целом сильные балансы, хорошее генерирование свободного денежного потока и незатрудненный доступ к рынкам капитала.

Специальный отчет агентства, в котором представлен подробный анализ ликвидности основных европейских компаний аэрокосмической отрасли в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки, показывает, что большинство компаний имеют хорошие позиции ликвидности, поддерживаемые генерированием положительного свободного денежного потока (рассчитываемого как операционный денежный поток после капиталовложений и дивидендов), крупными остатками денежных средств на счетах, а также значительными безотзывными кредитными линиями и доступом к рынкам капитала.

Fitch отмечает, что, в отличие от многих других отраслей промышленности, ухудшение ликвидности у рейтингуемых европейских аэрокосмических и оборонных предприятий по настоящее время является ограниченным, что объясняется относительной обособленностью оборонного сектора от воздействия экономических циклов, характерным для коммерческих аэрокосмических предприятий более поздним воздействием экономического цикла и консервативным финансовым управлением в большинстве компаний, что обусловило существенное накопление денежных средств в последние три года.

Кроме того, Fitch отмечает, что один из основных факторов, поддерживающих сильные оценки ликвидности в секторе, – непрерывавшийся доступ на рынки долгового капитала, который по настоящее время в 2009 г. демонстрировали все компании. С начала года все пять крупнейших предприятий сектора привлекли на рынке новые долговые обязательства в различных валютах на общую сумму, эквивалентную свыше 7 млрд. евро. Fitch считает, что в ближайшее время ситуация вряд ли изменится, так как условия на рынке для рассматриваемых компаний продолжают быть благоприятными, и компании проводят раннее рефинансирование среднесрочных долговых обязательств или улучшают свои позиции ликвидности.