По итогам третьего квартала 2009 г. чистая прибыль Johnson&Johnson выросла на 1,1% - до 3,345 млрд долл., а прибыль до налогообложения сократилась на 1% и составила 4,245 млрд долл. За девять месяцев 2009 года чистая прибыль американской корпорации Johnson&Johnson практически не изменилась и составила 10,06 млрд долл. против 10,23 млрд долл. за аналогичный период 2008 года.

В условиях кризиса в более выигрышной ситуации оказались производители товаров широкого потребления. Спрос упал на всю продукцию, но потребительские товары все же находят своих покупателей.