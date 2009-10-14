Чистая прибыль Johnson&Johnson выросла на 1,1%

10:35, 14 октября 2009
Промышленность
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По итогам третьего квартала  2009 г. чистая прибыль Johnson&Johnson выросла на 1,1% - до 3,345 млрд долл., а прибыль до налогообложения сократилась на 1% и составила 4,245 млрд долл.  За девять месяцев 2009 года чистая прибыль американской корпорации  Johnson&Johnson  практически не изменилась и составила 10,06 млрд долл. против 10,23 млрд долл. за аналогичный период 2008 года.  

В условиях кризиса в более выигрышной ситуации оказались производители товаров широкого потребления.  Спрос упал на всю продукцию, но потребительские товары все же находят своих покупателей.

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