Производство метпродукции в Украине упало на 30%

В Украине производство основных видов металлопродукции за январь-сентябрь 2009 года сократилось на 27-31% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Днепропетровске на ежемесячном балансовом совещании представителей горно-металлургических предприятий генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

По его словам, за отчетный период металлургические предприятия Украины произвели 18,753 млн. тон чугуна, что 29,1%, или 7,71 млн. тонн, меньше аналогичного показателя за январь-сентябрь прошлого года.

Производство стали за 9 месяцев текущего года составило 21,68 млн. тонн, что на 31,7%, или 10,082 млн. тонн, меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Кроме того, за указанный период украинские металлурги произвели 20,333 млн. тонн проката, что на 27,8%, или 7,828 млн. тонн, меньше, чем за 9 месяцев прошлого года.