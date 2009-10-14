Дефицит кокса на метпредприятиях составит 400 тыс. тонн

Дефицит кокса на металлургических предприятиях Украины до конца 2009 г. составит 400 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на ежемесячном балансовом совещании представителей горно-металлургических предприятий сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

По его словам, это приведет к сокращению производства чугуна относительно намеченных на т. г. планов на 230-270 тыс. тонн и, соответственно, к снижению производства стали.

В. ХАРАХУЛАХ отметил, что среднесуточное производство чугуна на металлургических предприятиях в сентябре сократилось по сравнению с августом 2009 г. на 6,3 тыс. тонн и составило 69,3 тыс. тонн.

В целом в сентябре украинские коксохимические заводы поставили металлургам 1,136 млн. тонн кокса, или 85% от балансовой потребности метпредприятий.

«Снижение производства кокса в сентябре произошло из-за дефицита углей коксующихся марок «Г» и «Ж», что в основном коснулось ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и ОАО «Алчевский КХЗ», - подчеркнул В. ХАРАХУЛАХ.

По его словам, по импорту с начала 2009 г. в Украину завезено 46 тыс. тонн кокса, в то время как за 9 месяцев 2008 г. этот показатель составил 1,017 млн. тонн