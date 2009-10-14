Дефицит кокса на метпредприятиях составит 400 тыс. тонн
Сообщает Металлургпром
Дефицит кокса на металлургических предприятиях Украины до конца 2009 г. составит 400 тыс. тонн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на ежемесячном балансовом совещании представителей горно-металлургических предприятий сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.
По его словам, это приведет к сокращению производства чугуна относительно намеченных на т. г. планов на 230-270 тыс. тонн и, соответственно, к снижению производства стали.
В. ХАРАХУЛАХ отметил, что среднесуточное производство чугуна на металлургических предприятиях в сентябре сократилось по сравнению с августом 2009 г. на 6,3 тыс. тонн и составило 69,3 тыс. тонн.
В целом в сентябре украинские коксохимические заводы поставили металлургам 1,136 млн. тонн кокса, или 85% от балансовой потребности метпредприятий.
«Снижение производства кокса в сентябре произошло из-за дефицита углей коксующихся марок «Г» и «Ж», что в основном коснулось ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и ОАО «Алчевский КХЗ», - подчеркнул В. ХАРАХУЛАХ.
По его словам, по импорту с начала 2009 г. в Украину завезено 46 тыс. тонн кокса, в то время как за 9 месяцев 2008 г. этот показатель составил 1,017 млн. тонн