Прибыль POSCO сократилась на 6,2%

За третий квартал 2009 года чистая прибыль южнокорейского сталелитейного концерна Pohang Iron and Steel Company (POSCO) сократилась на 6,2% - до 1,14 трлн корейских вон (979 млн. долл.), по сравнению с прошлогодним показателем. POSCO - крупнейшая по рыночной стоимости и третья по объемам производства стали компания в Азии. Она специализируется на производстве горячекатаной стали, толстолистовой стали для автомобильной промышленности, а также нержавеющей стали.

В отличие от китайской экономики, южнокорейская оказалась более подвержена кризисным явлениям, и теперь приходится находить пути выхода из сложившейся ситуации.