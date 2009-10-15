В Украине розничный товарооборот снизился на 20,7%

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-сентябре 2009 года уменьшился на 20,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 164 млрд. 964,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, падение объемов розничного товарооборота по итогам января-июля т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, зафиксировано во всех областях Украины. При этом наибольшее снижение отмечено в Днепропетровской – на 26,3% - до 14 млрд. 207,7 млн. грн., Луганской – на 25,7% - до 5 млрд. 034,6 млн. грн., Донецкой и Хмельницкой областях – на 25,3% - до 14 млрд. 608,3 млн. грн. и 3 млрд. 159,8 млн. грн. соответственно.

Справка УНИАН. В 2008 году объем розничного товарооборота предприятий Украины вырос на 17,9%, по сравнению с 2007 годом, – до 243 млрд. 898,4 млн. грн.

Рост объемов розничного товарооборота предприятий Украины в январе-сентябре 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года составил 24,8%.