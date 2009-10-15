«Арселор Миттал Кривой Рог» сократил производство проката

ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» по итогам января-сентября 2009 г. произвело 3,221 млн. тонн готового проката, что на 1,442 млн. тонн или на 30,9% меньше, чем за девять месяцев 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», в январе-сентябре т.г. комбинат выплавил 3,52 млн. тонн стали, что на 1,951 млн. тонн или на 35,6% меньше, чем по результатам за январь-сентябрь 2008 г.

За отчетный период «Арселор Миттал Кривой Рог» произведено 3,083 млн. тонн чугуна, что на 1,852 млн. тонн или на 37,5% меньше показателя за январь-сентябрь 2008 г.

К 1 октября т.г. меткомбинат произвел 5,532 млн. тонн агломерата, что на 2,665 млн. тонн (на 32,5%) меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.