ММК им. Ильича сократил производство проката

ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» по итогам января-сентября 2009 г. произвело 1,951 млн. тонн готового проката, что на 1,426 млн. тонн или на 38,9% меньше, чем за девять месяцев 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», в январе-сентябре т.г. комбинат выплавил 2,617 млн. тонн чугуна, что на 1,255 млн. тонн или на 32,4% меньше, по сравнению с результатами за январь-сентябрь 2008 г.

За отчетный период ММК им. Ильича произвел 3,111 млн. тонн стали, что на 1,775 млн. тонн или на 36,3%, меньше прошлогоднего показателя.

По состоянию на 1 октября т.г. меткомбинат произвел 5,77 млн. тонн агломерата, что на 4,15 млн. тонн (на 41,8%) меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.