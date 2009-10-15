За 9 месяцев в Украине производство стальных труб сократилось относительно аналогичного прошлогоднего периода на 36,8,4% или на 700, 5 тыс. тонн - до 1,201 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

В частности, 1,038 млн. тонн труб произведено на трубных предприятиях, 163 тыс. тонн – на двух металлургических заводах. Днепропетровский завод «Коминмет» за январь-сентябрь т.г. произвел 136,3 тыс. тонн труб против 157,7 тыс. тонн по итогам 9 месяцев 2008 г.

ММК им. Ильича произвел 26,8 тыс. тонн труб, что на 44,8 тыс. тонн меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Производство на ООО «Интерпайп Нико Тьюб» за 9 месяцев т.г. уменьшилось относительно 9 месяцев 2008 г. на 66,4% - до 101,7 тыс. тонн.

Нижнеднепровский трубный завод сократил производство на 62% - до 173,4 тыс. тонн.

Днепропетровский трубный завод сократил производство на 67,3% - до 38,9 тыс. тонн.

Объемы производства на Новомосковском трубном заводе уменьшились на 56% - до 101,9 тыс. тонн.

Луганский трубный завод сократил производство на 41% - до 132 тыс. тонн стальных труб.