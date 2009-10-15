Алчевский меткомбинат сократил производство

ОАО «Алчевский металлургический комбинат» по итогам января-сентября 2009 г. сократило производство основных видов продукции на 5-26%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

Меткомбинат произвел 2,556 млн. тонн готового проката, что на 870 тыс. тонн или на 25,3% меньше, чем за 9 месяцев 2008 г.

По данным «Металлургпрома», в январе-сентябре т.г. комбинат выплавил 2,805 млн. тонн стали, что на 995 тыс. тонн или на 26% меньше, чем по результатам за январь-сентябрь 2008 г.

За отчетный период Алчевский меткомбинат произвел 2,53 млн. тонн чугуна, что на 755 тыс. тонн или на 23% меньше показателя за январь-сентябрь 2008 г.

К 1 октября т.г. металлургический комбинат произвел 3,396 млн. тонн агломерата, что на 177 тыс. тонн (на 5%) меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.