Прибыль Google в III квартале составила 1,64 млрд. долл.

Чистая прибыль американской компании Google, владеющей самым популярным в мире интернет-поисковиком, по итогам третьего квартала 2009 года составила 1,64 миллиарда долларов против прибыли в 1,29 миллиарда долларов за аналогичный период годом ранее, сообщило в ночь на пятницу агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании, сообщает РИА Новости..

Сумма чистой прибыли компании на одну акцию по сравнению с третьим кварталом 2008 года выросла с 4,06 доллара до 5,13 доллара.

Выручка Google за отчетный период составила 5,94 миллиарда долларов, в то время как в третьем квартале 2008 года аналогичный показатель был зафиксирован на уровне 5,54 миллиарда долларов, а во втором квартале 2009 года - 5,52 миллиарда долларов.