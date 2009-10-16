Отрицательное сальдо предприятий за 9 месяцев составило более 3 млрд грн.

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-августе 2009 года составил «минус» 3 млрд. 092,5 млн. грн. против «плюс» 104 млрд. 047,2 млн. грн. за аналогичный период 2008 года и «плюс» 4 млрд. 052,3 млн. грн. за январь-июль 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-августе т.г. прибыль получили 54,7% предприятий страны – они завершили период с финансовым результатом 76 млрд. 324,6 млн. грн.

С убытком январь-август т.г. завершили 45,3% предприятий Украины, их финрезультат составил 79 млрд. 417,1 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период закончили с убытком 50,7% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 26 млрд. 403,1 млн. грн. Прибыль в январе-августе т.г. получили 49,3% промпредприятий страны – они завершили период с финрезультатом 28 млрд. 413,9 млн. грн. Отрицательный финрезультат предприятий промышленности за январь-август составил 2 млрд. 010,8 млн. грн.

Справка УНИАН. Финансовый результат предприятий Украины по итогам 2008 года составил 8 млрд. 954,2 млн. грн. Прибыль по итогам прошлого года получили 62,8% предприятий страны, их финрезультат составил 193 млрд. 669,1 млн. грн. Убыток получили 37,2% предприятий, их финрезультат составил 184 млрд. 714,9 млн. грн.