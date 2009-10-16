Украина: 45,3% предприятий сработали за 9 мес. с убытком

Отрицательный результат деятельности предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения за январь-август 2009 г. составил 3 млрд 92,5 млн. грн. По данным Госкомстата, 54,7% предприятий от общего их количества получили прибыль в размере 76 млрд 324,6 млн грн, 45,3% предприятий понесли убытки в размере 79 млрд 417,1 млн грн.

Убыточность украинской экономики в условиях кризиса вполне объяснимое явление. Вопрос, как ГНАУ умудряется выполнять план по сбору налогов, когда предприятия работают убыточно. Это просто «чудо» украинской экономики.