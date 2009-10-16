В Украине спад промпроизводства составил 18,4%

В Украине спад промышленного производства в сентябре 2009 года, по сравнению с сентябрем 2008 года, составил 18,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-сентябре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 28,4%.

В сентябре против августа т.г. зафиксирован рост на уровне 1,9%.

Согласно сообщению Госкомстата, спад объемов промпроизводства в сентябре т.г. против сентября 2008 г. по отраслям составил: в добывающей промышленности – 7,5% (в сентябре к августу т.г. – спад 0,5%), в том числе, в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 8% (к августу – спад 1,4%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 7,2% (к августу – рост 0,1%).

В обрабатывающей промышленности снижение объемов производства в сентябре т.г., по сравнению с сентябрем-2008, составило 22% (по сравнению с августом 2009 г. – рост 2,5%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 6% (к августу – рост 2,1%).

В легкой промышленности зафиксировано падение объемов производства на уровне 22,5% (к августу – рост 5,5%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 24,8% (к августу – рост 2,3%), в производстве кожи, изделий из нее – 12,2% (к августу – рост 20,3%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в сентябре т.г. против сентября-2008 составил 15,7% (к августу т.г. – рост 9,4%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 16,8% (к августу – рост 0,2%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки зафиксирован рост – 16,4% (к августу – рост 3,5%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксировано снижение объемов производства на 18,4% (к августу – рост 5,5%), в том числе в химическом производстве – 7,9% (к августу – рост 7,6%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 9,9% (к августу – рост 0,4%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – 30,1% (к августу – рост 2,3%).

В Госкомстате сообщили, что в сентябре т.г. в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с сентябрем 2008 года, снижение производства составило 14,9% (к августу т.г. – спад 7,1%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 45,6% (к августу – рост 16,1%), в частности в производстве машин и оборудования – 34,6% (к августу – рост 21,7%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 28,7% (к августу – рост 17,1%), в производстве транспортного оборудования – 60,6% (к августу – рост 9,6%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован спад на уровне 13% (к августу – рост 2,6%).

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года составил 26,6%, в январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.

Спад промышленного производства за год к предыдущему году до этого в последний раз фиксировался 10 лет назад – в 1998 году спад составил 1% против 1997 года.

Наиболее глубокий спад годового промпроизводства в независимой Украине был зафиксирован в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 году – 15,8% против предыдущего года.

По данным Госкомстата, с момента объявления независимости Украины индексы промпроизводства (в процентах к предыдущему году) демонстрировали следующую динамику: 1991 г. – 95,2%; 1992 г. – 73,6%; 1993 г. – 92%; 1994 г. – 72,7%; 1995 г. – 88%; 1996 г. – 94,9%; 1997 г. – 99,7%; 1998 г. – 99%; 1999 г. – 104%; 2000 г. – 113,2%; 2001 г. – 114,2%; 2002 г. – 107%; 2003 г. – 115,8%; 2004 г. – 112,5%; 2005 г. – 103,1%; 2006 г. – 106,2%; 2007 г. – 110,2%; 2008 г. – 96,9%.