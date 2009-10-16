Экономическое сотрудничество Украины и Бельгии нужно углублять

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Бельгии Герман ван РОМПЕЙ подчеркивают важность углубления экономического сотрудничества между странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня в Брюсселе после двусторонней встречи.

«Только в результате усиленной концентрации и постоянной кооперации наши страны смогут в полной мере воспользоваться первыми признаками выхода из кризиса. Именно поэтому мы подтвердили сегодня наше позитивное сотрудничество», - сказал премьер Бельгии.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО выразил удовлетворение уровнем двусторонних отношений Украины и Бельгии. Он подчеркнул, что в отношениях между странами нет проблемных вопросов, что позволяет говорить о перспективах на будущее.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что во время двусторонних переговоров они обсудили много экономических проектов. Среди прочего, глава государства назвал реализацию проекта по возобновлению судоходства по Днепру, участие бельгийский специалистов в развитии Одесского морского порта.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что бельгийский бизнес и в дальнейшем будет идти в Украину, вкладывая инвестиции.

Президент заметил, что украинский рынок является одним из наиболее перспективных на территории Европы. «Я глубоко убежден, что в последующие 10 лет будет развиваться самый модерный рынок Европы – рынок Украины», - сказал Президент.

Также во время встречи В.ЮЩЕНКО подтвердил Г. ван РОМПЕЮ заинтересованность в эффективном выполнении Дорожной карты украинско-бельгийских отношений на 2009-2010 гг. и продолжении практики такого механизма сотрудничества, сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО предложил запланировать провести не позже мая 2010 года в Брюсселе второе заседание украинско-бельгийской межправительственной смешанной комиссии по торгово-экономическому и финансовому сотрудничеству.

Также в теме развития торгово-экономического сотрудничества были обсуждены практические шаги по подготовке экономической миссии в Украину Кронпринца ФИЛИППА в 2010 году. Президент отметил примечательное совпадение этого визита со временем председательства Бельгии в ЕС и заверил, что Украина придает ему особое значение.

В.ЮЩЕНКО также выразил надежду на активизацию инвестиционного сотрудничества с бельгийскими деловыми кругами, в том числе в реализации инфраструктурных проектов в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Отдельным блоком вопросов, которые обсуждались во время встречи, стали политика европейской и евроатлантической интеграции Украины и поддержка ее со стороны Бельгии, особенно с учетом бельгийского председательства в ЕС во второй половине 2010 года.