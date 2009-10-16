Роста товарооборота в Украине в этом году не будет

Существенного изменения динамики розничного товарооборота предприятий Украины до конца 2009 года не будет.

Такой прогноз содержится в комментарии аналитиков инвестиционной группы «Сократ», переданном УНИАН.

По их мнению, рост возможен в 2010 году - ввиду эффекта статистической базы.

Как считают аналитики, снижение розничного товарооборота предприятий является результатом двух основных факторов. Во-первых, отмечают они, экономический спад вместе с ростом безработицы и снижением доходов домохозяйств привел к сокращению спроса на некритические товары. Во-вторых, мораторий на досрочное изъятие депозитов, утвержденный в октябре 2008 и отмененный в мае 2009 года, привел к снижению товарооборота на протяжении первых пяти месяцев текущего года, полагают аналитики.

Как сообщал УНИАН, объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-сентябре 2009 года уменьшился на 20,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 164 млрд. 964,5 млн. грн.

По данным Госкомстата, падение объемов розничного товарооборота по итогам января-июля т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, зафиксировано во всех областях Украины. При этом наибольшее снижение отмечено в Днепропетровской – на 26,3% - до 14 млрд. 207,7 млн. грн., Луганской – на 25,7% - до 5 млрд. 034,6 млн. грн., Донецкой и Хмельницкой областях – на 25,3% - до 14 млрд. 608,3 млн. грн. и 3 млрд. 159,8 млн. грн. соответственно.