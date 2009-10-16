Украина сократила производство аммиака

Предприятия химической промышленности Украины в январе-сентябре 2009 года сократили производство аммиака на 44,3% – до 2, 124 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В сентябре т.г. производство аммиака в Украине сократилось на 34,3% - до 256 тыс. тонн, по сравнению с сентябрем 2008 года, а по сравнению с августом т.г. - увеличилось на 24,9%.

Справка УНИАН. В 2008 году выпуск аммиака в Украине, по данным Госкомстата, сократился на 4,8% - до 4,89 млн. тонн, по сравнению с 2007 годом.

Крупнейшими производителями аммиака в Украине являются ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Концерн «Стирол» (г. Горловка, Донецкая обл.), Северодонецкий «Азот» и ОАО «ДнепроАзот» (г. Днепродзержинск).