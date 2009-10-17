Потребительский рынок начнет расти в конце 2010 года

Украинский потребительский рынок возобновит уверенный рост лишь в конце 2010 года.

Такой прогноз озвучил УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, «сокращение товарооборота на 2% (месяц к месяцу) в сентябре не стоит рассматривать как тревожный показатель, поскольку он имеет сезонную природу, связанную с завершением отпускного сезона на украинских курортах».

Как отметил экономист, уровень сокращения торгового товарооборота оставался стабильным на уровне 20%-22% (год к году) в течение второго-третьего кварталов 2009 года. К концу текущего года показатели спада должны немного улучшиться, прогнозирует он.

В то же время, по словам А.БЛИНОВА, «широкий» показатель розничной торговли, включающий оценки Госкомстата по продаже товаров на рынках и физическими лицами-предпринимателями, указывает на сокращение за 9 месяцев лишь на 16,2% (г/г). Он считает, что данная оценка носит приблизительный характер, однако неплохо отражает тенденции в отрасли.

Экономист заметил, что больше всего пострадали продажи предприятий организованной торговли, прежде всего торговли потребительской электроникой и бытовой техникой. При этом продуктовые рынки не столкнулись с таким резким сокращением числа покупателей, добавил он.

Как сообщал УНИАН, объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-сентябре 2009 года уменьшился на 20,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

В сентябре т.г. сокращение данного показателя составило 22% (также в годовом выражении).