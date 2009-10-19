РФ перейдет от сырьевой экономики к инновационной через 5-10 лет

Россия добьется реального прогресса в модернизации экономики за 5-10 лет. Уверенность в этом высказал президент РФ Дмитрий Медведев в интервью сербской газете "Вечерние новости". Сообщает ИТАР-ТАСС.

"Думаю, мы в состоянии добиться реального прогресса в решении задач модернизации уже в ближайшие 5–10 лет", - заявил он, добавив, что "мы самым внимательным образом реагируем на любые сигналы, связанные с необходимостью изменений в институциональной среде, налоговой, амортизационной и бюджетной политике".

"Сегодня мы уже решаем задачи перехода от сырьевой экономики к инновационной, её модернизации и технологического развития", - отметил глава государства. "Всё это должно обеспечить достойное место России в современном мире – мире ХХI века", - считает он.