Эксперты: спад промпроизводства в Украине составит 21%

Эксперты компании Astrum Investment Management поставили на пересмотр прогноз спада промышленного производства в Украине в 2009 году с 19% до 21%. Об этом говорится в аналитическом отчете компании, переданном агентству УНИАН.

«Принимая во внимание слабые итоги сентября, а также переоценивая структурные препятствия для восстановления промышленного производства, мы ставим прогноз спада промышленного производства в 2009 г. на 19% (год к году) на пересмотр, с предварительной новой оценкой спада на уровне 21% (год к году)», - говорится в отчете.

Эксперты Astrum отмечают, что в сентябре 2009 г. темпы спада промпроизводства, как и ожидалось, были ниже 20% (год к году) впервые с начала года, что связано преимущественно с низкой базой сравнения. В то же время эксперты не оценивают сентябрьские данные как хорошие, поскольку они продолжают демонстрировать существенные структурные ограничители для восстановления экономики.

В отчете указывается, что сырьевые отрасли добились в сентябре намного лучших результатов по сравнению с отраслями обрабатывающей промышленности. В металлургии в сентябре был зафиксирован значительный спад на 14,9% (год к году) — одним из основных факторов плохих результатов отрасли остается дефицит сырья. Динамика пищевой отрасли остается довольно слабой, причем эта слабость распространяется на широкий круг продукции, что указывает на продолжающуюся стагнацию внутреннего потребительского рынка. При этом добывающая промышленность продолжает восстанавливаться. Производство кокса и нефтепродуктов смогло выйти на положительную динамику роста в годовом выражении: сокращение производства на 10,4% (год к году) в августе 2009 г. сменилось ростом на 16,4% (год к году) в сентябре 2009 г. Это было достигнуто преимущественно благодаря крайне низкой базе сентября 2008 г., но также вызвано и ростом производства разных нефтепродуктов на 5-15% (месяц к месяцу) (в сентябре объемы переработки нефти установили месячный рекорд для 2009 г.).

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в сентябре 2009 года, по сравнению с сентябрем 2008 года, составил 18,4%.

По данным Госкомстата, в январе-сентябре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 28,4%.

В сентябре против августа т.г. зафиксирован рост на уровне 1,9%.