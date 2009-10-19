Эксперты: рост в машиностроении маловероятен

Позитивная динамика в машиностроении до начала 2010 года маловероятна.

Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной группы (ИГ) "Сократ", переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков "Сократа", низкий спрос на украинский экспорт, в частности, на продукцию металлургии, химической промышленности и машиностроения, является главным фактором снижения промпроизводства. "В данный момент мы наблюдаем некоторый рост деловой активности в мире и ожидаем, что данные по секторам покажут рост в металлургии и химической промышленности в месячном отношении", – сказано в отчете.

Аналитики "Сократа" также отмечают, что в сентябре текущего года промпроизводство в Украине достигло 10-месячного максимума и превысило уровень ноября 2008 года.

Аналитики ожидают, что в оставшиеся месяцы этого года будет наблюдаться постепенное уменьшение показателя падения промпроизводства в годовом исчислении ввиду эффекта статистической базы. Также они подтверждают свой предыдущий прогноз падения промпроизводства в 2009 году на уровне 18,5%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата Украины, в сентябре текущего года промышленное производство сократилось на 18,4% по сравнению с сентябрем 2008 года. Тем не менее, в месячном исчислении зарегистрирован рост на 1,9%.