Промпроизводство в Польше снизилось на 1,3%
19:05, 19 октября 2009Промышленность
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В сентябре
Промышленное производство в Польше в сентябре 2009 года упало на 1,3% (год к году), что намного лучше прогнозов экспертов, которые ожидали спад на 2,2%.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщило Главное статистическое управление Польши (GUS).
Эксперты отмечают, что эти данные свидетельствует о постепенном выходе польской экономики из кризиса.
GUS также сообщил, что промышленные цены в сентябре выросли на 1,6% (год к году), но снизились на 0,2% по сравнению с августом.
Справка УНИАН Промышленное производство в Польше падает с сентября 2008 года, когда начался очередной виток мирового экономического кризиса.
Сильнее всего промпроизводство падало в начале года: на 14-15% ежемесячно.
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