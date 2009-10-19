Промпроизводство в Польше снизилось на 1,3%

Промышленное производство в Польше в сентябре 2009 года упало на 1,3% (год к году), что намного лучше прогнозов экспертов, которые ожидали спад на 2,2%.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщило Главное статистическое управление Польши (GUS).

Эксперты отмечают, что эти данные свидетельствует о постепенном выходе польской экономики из кризиса.

GUS также сообщил, что промышленные цены в сентябре выросли на 1,6% (год к году), но снизились на 0,2% по сравнению с августом.

Справка УНИАН Промышленное производство в Польше падает с сентября 2008 года, когда начался очередной виток мирового экономического кризиса.

Сильнее всего промпроизводство падало в начале года: на 14-15% ежемесячно.