Производство алюминия в мире упало в сентябре на 10%
15:42, 20 октября 2009Промышленность
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За исключением Китая
Мировое производство алюминия (не включая Китай) в сентябре 2009 года составило почти 1,9 миллиона тонн, что на 10,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Международного института алюминия (International Aluminium Institute, IAI).
Относительно августа производство металла упало менее значительно: на 3%. В январе-сентябре производство снизилось на 8,9% - до 17,5 миллионов тонн. передает РИА Новости.
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