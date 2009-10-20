Производство алюминия в мире упало в сентябре на 10%

Мировое производство алюминия (не включая Китай) в сентябре 2009 года составило почти 1,9 миллиона тонн, что на 10,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Международного института алюминия (International Aluminium Institute, IAI).

Относительно августа производство металла упало менее значительно: на 3%. В январе-сентябре производство снизилось на 8,9% - до 17,5 миллионов тонн. передает РИА Новости.