Украина: Производство базовых отраслей упало на 10,1%

16:37, 21 октября 2009
Промышленность
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Украина. По оценкам Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка, в сентябре 2009 г. падение производства базовых отраслей экономики составило 10,1% в годовом измерении.  По итогам августа этот показатель составил  минус 20,5%. За девять месяцев т.г. падение составило 24,1%, по сравнению с аналогичным периодом   2008 г.

Замедление темпов падения - первый признак выхода экономики из кризиса. К сожалению, он свидетельствует, что выход украинской экономики из кризиса не будет быстрым.

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