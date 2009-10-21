Украина: Производство базовых отраслей упало на 10,1%
16:37, 21 октября 2009Промышленность
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Украина. По оценкам Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка, в сентябре 2009 г. падение производства базовых отраслей экономики составило 10,1% в годовом измерении. По итогам августа этот показатель составил минус 20,5%. За девять месяцев т.г. падение составило 24,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.
Замедление темпов падения - первый признак выхода экономики из кризиса. К сожалению, он свидетельствует, что выход украинской экономики из кризиса не будет быстрым.
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