В РФ падение ВВП в сентябре составило 8,6%

Россия. По предварительной оценке, падение ВВП в сентябре 2009 г. составило 8,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. По итогам августа 2009 года падение ВВП составило 10,5%.

Для российской экономки это - очень положительная новость. Замедление темпов падения ВВП - сигнал, хотя и слабый, что экономика выходит из рецессии. В отличие от Китая российской экономике не удалось защитить себя от мирового кризиса и ей приходится испытать все прелести падения.