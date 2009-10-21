Чистая прибыль Pfizer Inc. практически не изменилась

США. Чистая прибыль компании Pfizer Inc. за девять месяцев 2009 г. практически не изменилась, составив 7,88 млрд долл. против 7,86 млрд долл. за аналогичный период годом ранее. По итогам третьего квартала 2009 г. чистая прибыль фармацевтического гиганта увеличилась на 26% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Люди болеют и во времена кризиса, так что спрос на продукцию фармацевтов всегда присутствует. Компаниям, ориентированным на продукцию для населения, пережить кризис будет значительно проще, т.к. население уменьшает покупки, но все же покупает товары.