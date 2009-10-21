BHP Billiton Ltd увеличила выпуск руды

Австралия. За три месяца 2009 года выпуск руды австралийской BHP Billiton Ltd. (крупнейшая в мире горнодобывающая компания) составил 30,1 млн. метрических тонн по сравнению с 29,8 млн. тонн годом ранее.

В последнее время многие горнодобывающие компании фиксирует рост объемов продаж руды и концентратов для металлургии. Мировой спрос на металлы растет. Может не так быстро, как хочется. Металлурги начинают поднимать пошатнувшиеся позиции.