Чистая прибыль DuPont снизилась на 50%

США. Чистая прибыль E.I.DuPont de Nemours (DuPont) за 9 месяцев 2009 г. снизилась на 50% - до 1,32 млрд долл., по сравнению с 2,65 млрд. долл., полученными за аналогичный период годом ранее.

Компании химической промышленности терпят убытки. Во многом это вызвано завышенной стоимостью сырья, а спрос на продукцию падает. Проблема «ножниц цен» ярко проявляется в химпроме.