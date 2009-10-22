Чистая прибыль LG Electronics Inc. в 3 кв. выросла до 690 млн. долл.
14:01, 22 октября 2009Промышленность
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Южная Корея. Чистая прибыль компании LG Electronics Inc. в третьем квартале 2009 года выросла до 807,2 млрд. вон ($690 млн.), годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 24,9 млрд. вон ($21 млн.).
Во многом за счет своей ценовой политики LG Electronics Inc. не допустила падение объемов продаж, обеспечив хороший рост прибыли. В условиях кризиса спрос на бытовую электронику существенно упал, но корейские производители явно воспользовались критической ситуацией других компаний и смогли обыграть конкурентов.
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