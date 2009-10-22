Производство чугуна ММК в 3 кв. выросло на 2,2%

Россия. Производство чугуна металлургическим предприятием ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в третьем квартале 2009 года превысило докризисный уровень и составило 2326 тыс. тонн, что на 2,2% выше объема за аналогичный период 2008 г.

Российские металлургические компании очень хорошо воспользовались кризисом и успешно нарастили свой экспортный потенциал. Во многом это реализовано за счет девальвации рубля и дешевых энергетических ресурсов.